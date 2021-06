IMAGO / ITAR-TASS

Die Fläche für Sonnenblumen wächst in Russland gegenüber dem Vorjahr, weil die Auswinterungsschäden ungewöhnlich groß waren und viele Felde neu bestellt werden mussten.

In Südrussland beginnt in zwei Wochen die Erntesaison. An der Pariser Börse Euronext geht es für Weizen und Raps am Mittwoch abwärts.