IMAGO / Countrypixel

In Deutschland hob heute die Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) ihre Notierung für Schlachtschweine um 7 Cent auf 1,32 €/kg Schlachtgewicht (SG) an.

Am Schlachtschweinemarkt in Deutschland und in vielen anderen EU-Ländern hat sich der Markt gedreht. Das Kursplus in der vorigen Woche war kein Strohfeuer.