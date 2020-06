Unmittelbar nach Veröffentlichung des Marktbericht „Wasde“ für Juni des US-Agrarministeriums USDA am Donnerstagabend rutschten die Weizen-Futures sowohl an der Matif in Paris als auch an der Chicago Board of Trade (CBoT) deutlich ins Minus. Mit einer deutlich höheren Produktionsschätzung für 2020/21 als noch im Mai und wachsenden Endbeständen liefert der Report den Bären wenig Futter. An der Matif verzeichnete der September-Future ein Minus von 2,5 €/t auf 182,5 €/. In Chicago gaben die Weizen-Futures ebenfalls deutlich nach aufgrund der Erwartungen an eine schwere Weizenbilanz. Da die Sojabilanz 2020/21 im Juni-Wasde genauso komfortabel bleibt wie im Mai-Report, lassen die Sojabohnennotierungen an der CBoT am Abend der Veröffentlichung der Zahlen ebenfalls Federn. An der Matif in Paris verliert der Fronmonat August 2,75 €/t auf 375,5 €/. Einzig der Maismarkt in Chicago hält sich im Plus.