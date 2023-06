az

Die Luft ist raus aus dem Green Deal. Der grüne Luftballon, der für den Klimaschutz noch in die Höhe schwebte, hängt in Bezug auf die Landwirtschaft schlaff am Boden.

In der Abstimmung in dieser Woche über das neue Naturschutzgesetz verhinderte gerade mal eine Stimmengleichheit einen Abbruch der Verhandlungen. An den sonst üblichen Brüsseler Kompromissen wird nicht mehr gearbeitet. Stattdessen gehen die Christdemokraten, Konservativen und einige Liberale in die Fundamentalopposition. Die reichlich überstrapazierte Versorgungsfrage dominiert mal wieder alles und lässt kaum Zwischentöne zu.





Merkwürdige Koalitionen entwickelten sich zudem in der jüngsten Debatte über den Naturschutz. Da mahnen die Lebensmittelkonzerne Nestlé, Unilever und Coca-Cola dringenden Handlungsbedarf an und bewegen sich ganz unabhängig von der Bauernvertretung. Dafür ignorierten die für ihre Industriefreundlichkeit bekannten Christdemokraten die Mahnungen der Konzerne und orientierten sich lieber an den traditionellen Agrarverbänden. Dabei sind die politischen Risiken der Beteiligten unterschiedlich verteilt. Die Lebensmittelkonzerne punkten mit einer grünen Imagekampagne bei ihren Käufern und können nur gewinnen. Die CDU geht schon höhere Risiken ein, wenn sie Landwirte von einer Abwanderung nach rechts abhalten will und ihr Ruf als moderne Wirtschaftspartei darunter leidet. Am meisten riskiert der Agrarsektor, wenn er sich in der Debatte um den Naturschutz von den Lebensmittelkonzernen überholen lässt. Das Bild vom Landwirt als bestem Naturschützer, der selbstverständlich für den Erhalt seiner Ressourcen sorgt, bekommt Risse durch die Fundamentalopposition gegen den Kommissionsvorschlag.

Ein Blick aus dem Fenster oder in die Nachrichten reicht in diesen Tagen, um einzusehen, dass das Klima nicht nur geschützt, sondern auch die Natur besser gegen Trockenstress gewappnet werden muss. Mehr Grün in den Städten, mehr Platz für Bäche und Flüsse, wiedervernässte Torfmoorflächen und weniger ausgeräumte Agrarflächen sind ein notwendiger Beitrag, um Trockenperioden besser zu überstehen. Diese Erkenntnis sollte für ein rasches Handeln sorgen. Es ist fahrlässig, den Naturschutz in die ferne Zukunft zu verschieben. Und immer wieder die Versorgung mit Lebensmitteln gegen eine naturverträgliche Erzeugung auszuspielen, macht weder wirtschaftlich noch politisch Sinn. Die Verschiebung der Abstimmung im Europaparlament ermöglicht es, nachzudenken. Es ist Zeit zum Luftholen.