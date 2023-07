Foto: az

Die EU nimmt einen neuen Anlauf bei der Gentechnik. Es sieht so aus, dass diesmal alles besser wird.

In der Tat gibt es zwischen den so verschmähten gentechnisch veränderten Organismen (GVO) und den neuen genomischen Techniken (NGT) entscheidende Unterschiede. Dem kritischen Verbraucher in der EU gilt es, diese Unterschiede klarzumachen, damit die Genschere CRISPR/Cas zum Durchbruch kommt. Während GVO noch fremde DNA aufweisen, unterscheiden sich die jetzt geförderten NGT-Sorten stofflich nicht von traditionellen Züchtungen. Und wenn das Endergebnis das Gleiche ist, sollte selbst der ängstlichste Verbraucher seine Befürchtungen verlieren.





Der zweite wichtige Unterschied ist der Zweck, dem die NGT dienen sollen. Die Genschere wird als eine der Lösungen für den Klimaschutz und für den Erhalt der Arten betrachtet. Die Züchter stellen in naher Zukunft pilzresistente Kartoffeln in Aussicht. Andere Kulturen, die ebenfalls mit weniger Fungiziden auskommen, könnten folgen. Getreide, das mit Klimastress zurechtkommt, ist zwar deutlich schwieriger zu züchten, bleibt aber die große Hoffnung der neuen Technik. Nach den bitteren Auseinandersetzungen um das Naturschutzgesetz und die Einschränkungen des Pflanzenschutzes (SUR) kommt endlich ein Vorschlag, der den Zielkonflikt zwischen Versorgungssicherheit und Umweltschutz entschärft. Allein das ist es wert, sich aus der eingefahrenen Debatte um die grüne Gentechnik zu lösen und die Chancen in den Fokus zu rücken. Zudem ist der NGT-Vorschlag Balsam auf die Wunden im EP-Umweltausschuss, wo sich die Christdemokraten und die Liberalen über den Naturschutz heillos zerstritten haben. Die parlamentarische Mitte muss wieder gestärkt werden.

Der Vorschlag kommt möglicherweise zu spät. Selbst bei gutem Willen brauchen die Gesetzgebungsverfahren in Brüssel ihre Zeit, und bis zu den Europawahlen im Frühjahr wird es knapp. Während die alte Gentechnik von einer Mehrheit im Ministerrat und im Europaparlament abgelehnt wird und ihr Anbau in der EU keine Chance hat, finden neue genomische Techniken vor allem Zustimmung.



Schwieriger sind die noch zu klärenden Einzelheiten. Die fehlende NGT-Kennzeichnung von Lebensmitteln wird für Auseinandersetzungen sorgen. Kleinere Züchter müssen zudem ihr Züchterprivileg verteidigen und dürfen durch einen zunehmenden Patentschutz nicht den großen Saatgutkonzernen ausgeliefert werden. Doch es wird Kompromisse geben. Die Chancen auf neue Sorten durch NGT sind die Anstrengungen wert.