Oberflächlich betrachtet sieht es wie ein Punktsieg der EU-Mitgliedstaaten aus: Sie haben mit großer Mehrheit die EU-Kommission mit ihrem Vorschlag zur Reduzierung des chemischen Pflanzenschutzes (SUR) in die Schranken gewiesen.

Die Kommission soll zunächst eine weitere Folgenabschätzung vorlegen und genauer prüfen, wie sich eine Halbierung heutiger Wirkstoffe auf die Erträge, die Versorgung und die Importabhängigkeit auswirken werden.Der vermeintliche Punktsieg der EU-Mitglieder ist bei genauerem Hinsehen aber keiner. Die Staaten spielen auf Zeit. Neue Erkenntnisse sind von einer weiteren Folgenabschätzung kaum zu erwarten. Ein Ertragsrückgang im Getreideanbau von rund 10 Prozent durch eine Halbierung des chemischen Pflanzenschutzes bis 2030 bleibt eine von verschiedenen Universitäten veranschlagte Richtgröße.Auch wenn Deutschland, Frankreich und Spanien auf eine Fortsetzung der SUR-Verhandlungen drängen, ist fraglich, ob der EU-Agrarrat insgesamt weitermachen will. Fest steht, dass die Position der EU-Kommission weiter geschwächt wird, indem die Mitgliedstaaten entgegen den üblichen Gepflogenheiten in Brüssel ihr eine Art Strafarbeit aufbürden.Dabei ist die Kommission ohnehin schon klein mit Hut. Entscheidende Zugeständnisse machte Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides bereits im Vorfeld, indem sie auf ein Verbot von gefährlichen Wirkstoffen in Landschaftsschutzgebieten verzichtet.Anstatt zu mauern, wären die Mitgliedstaaten gut beraten, mit einer ungewöhnlich kompromissbereiten EU-Kommission und mit dem Europaparlament gangbare Wege für die Verminderung des chemischen Pflanzenschutzes zu beraten.Vor einer kritischen Öffentlichkeit würde die EU-Agrarbranche jedenfalls punkten, wenn sie sich dem Zukunftsthema stellt und das Bekenntnis zur Reduzierung nicht zum Lippenbekenntnis verkommen lässt.