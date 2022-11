Das Ansehen der Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) hat bei vielen Landwirten in den vergangenen Jahren gelitten. Dabei bietet sie mehr als nur Bürokratie.

Zu einer allgemeinen Europamüdigkeit in der Bevölkerung gesellt sich in agrarischen Kreisen ein zunehmendes Misstrauen gegenüber dem, was für den Sektor aus Brüssel geliefert wird. Die Rede vom „Brüsseler Bürokraten“ macht die Runde – nicht nur, weil der Ausdruck so leicht über die Zunge geht, sondern auch, weil sich die Bürokratie mehr und mehr als ärgerliche Begleiterscheinung der GAP eingenistet hat.



Die versöhnlicheren unter den Landwirten würden den Mitarbeitern der EU-Kommission am liebsten Gummistiefel anziehen, um die „Brüsseler Bürokraten“ mit ihrem Betriebsalltag vertraut zu machen. Die Unversöhnlicheren unter ihnen sprechen der EU-Kommission grundsätzlich die Kompetenz für praxistaugliche Vorschläge ab. Hinter jeder neuen Reform in der EU wittern sie lediglich zusätzliche Kosten und Scherereien, sie möchten die GAP nach 60 Jahren ihrer Existenz am liebsten abschaffen.



Leider geht in der Wut manchmal der Überblick verloren. Besonders den scharfen Kritikern sei der Nutzen der GAP nochmals verdeutlicht. Sie schafft die Grundlage für zahlreiche landwirtschaftliche Existenzen und zerstört diese nicht. Das liegt zunächst an den 6 bis 7 Mrd. €, die jährlich aus dem EU-Agrarhaushalt an die deutschen Landwirte fließen. Für einzelne Betriebe mögen die Subventionen nur ein Zubrot sein. Viele von ihnen müssten ohne die Unterstützung durch die GAP aber aufgeben. Ohne ihre 60-jährige Geschichte mit zahlreichen Wandlungen gebe es die Fördersumme von 6 bis 7 Mrd. € heute nicht. Zweitens öffnet die GAP den Landwirten europaweite Absatzmöglichkeiten. Gerade der deutsche Agrarsektor hat sich auf dem gemeinsamen EU-Binnenmarkt gegenüber seinen Nachbarn gut behauptet und seine Marktanteile ausgedehnt. Zu guter Letzt sei denjenigen Landwirten gesagt, die die Umwelt- und Klimaauflagen der EU für überzogen halten, dass eine nationale Agrarpolitik kaum weniger grün wäre. Schließlich wird Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir mit seinen Ambitionen in Brüssel ausgebremst. Am Kabinettstisch in Berlin hätte er wahrscheinlich mehr Spielraum.In Brüssel sorgen dagegen vor allem die osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten dafür, dass der Fokus der GAP weiterhin auf einer möglichst hohen Erzeugung liegt. Drei Gründe, die Vorteile der GAP, ungeachtet der Ärgernisse des Alltags, nicht aus den Augen zu verlieren.