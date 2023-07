Foto: az

Der Kampf gegen das Wegschmeißen nimmt offenbar Fahrt auf. Es gibt hierzulande Aktivitäten und auch aus Brüssel.

Nach der deutschen Vereinbarung zwischen Agrarminister Cem Özdemir und Lebensmittelhändlern in der Vorwoche hat am Mittwoch auch die EU-Kommission neue Regeln präsentiert, damit bis 2030 möglichst 30 Prozent weniger Essensabfälle pro Kopf im Einzelhandel, zu Hause oder in Restaurants entstehen.





Wie schwer das werden könnte, zeigt eine ähnliche Vereinbarung, die Özdemirs Vorgängerin Julia Klöckner bereits 2021 mit der Gastronomie und Hotellerie geschlossen hatte. Die Abmachungen sind nicht direkt vergleichbar: Klöckners sind weniger detailliert und anders gelagert, da bei ihr Verbände unterschrieben haben, bei Özdemir hingegen einzelne Unternehmen. Die Verbände müssen ihre Mitglieder also animieren, befehlen können sie nichts. Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga teilte auf Anfrage mit, „die Betriebe weiter sensibilisieren und praktische Unterstützung anbieten“ zu wollen „in Form von Rundschreiben, auf Veranstaltungen, in persönlichen Gesprächen oder über digitale Formate wie über Webinare“. Nun war 2021 sicher schwierig. Fast das erste halbe Jahr herrschte Lockdown. Doch insgesamt scheint seither wenig Greifbares erreicht worden zu sein. „Weiterführende Daten und Erhebungen liegen uns zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor“, so der Verband auf die Frage nach einem Zwischenfazit.

Auch beim Lebensmitteleinzelhandel bin ich gespannt. Noch viel zu selten sehe ich, dass verderbliche Lebensmittel in ihren letzten Tagen billiger angeboten werden. Warum wird das nicht verstärkt gemacht? Denn noch immer verschätzt sich der Handel bei den Mengen. Es stehen sogar abgelaufene Artikel ohne Rabatt in der Kühlung. Teilweise scheint es noch schlimmere Auswüchse zu geben – was das betroffene Unternehmen Rewe jedoch zurückweist. Die Diskrepanz zu persönlich Erlebtem ist gewaltig.