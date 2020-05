Persönliche Zusammentreffen mit Menschen außerhalb der Kernfamilie hatten zumindest zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Kochshow von Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) und dem Starkoch Johann Lafer auf Bild.de am vergangenen Wochenende Seltenheitswert. Auf dem Terminkalender der Leitung des Bundeslandwirtschaftsministeriums war diese Kochshow der einzige Eintrag. Man sollte also meinen, die Ministerin und ihr Kommunikationsstab hätten sich gut überlegt, ob Klöckner wirklich im Sicherheitsabstand zu dem Fernsehkoch eine Pfeffermühle in die Kamera schwenken sollte – gerade, weil solche Präsenztermine zu Zeiten von Kontaktbeschränkungen den Charakter der Exklusivität genießen. Wehe, wenn Sie losgelassen wird, kann man da nur sagen.

Aber mal völlig losgelöst von der Frage, ob man Fernsehköchen im Allgemeinen oder Johann Lafer im Besonderen etwas abgewinnen kann: Der Auftritt der Ministerin war aus mehreren Gründen verfehlt. Familien, deren Kinder wegen Corona-Beschränkungen nicht in die Schule oder Kita gehen dürfen, haben sicherlich andere Sorgen als die Zubereitung von günstigen Mehrgänge-Menüs. Als da wären: Vereinbarkeit von Beruf und Familie, adäquate Teilhabe am virtuellen Heimunterricht und – in den schlimmsten Fällen – häusliche Gewalt. Die „Frikadelle Surprise“ mit eingearbeitetem Mozzarella, Klöckners Highlight in der Kochshow, ist wohl kaum eine Antwort auf diese drängenden politischen Fragen. MEHR DAZU Coronakrise Restaurants stehen kurz vor Öffnung Deutschland habe „die allererste Phase“ der Pandemie hinter sich, sagte Kanzlerin Merkel am heutigen Mittwoch in Berlin. Mit Hygienekonzept sollen auch Gaststätten wieder öffnen dürfen.

Nun mag der geneigte Leser einwenden, dass Klöckner weder Bildungs- noch Sozial- noch Familienministerin ist. Stimmt. Aber dennoch: Falls ihr einer von den vorgenannten Kabinettskollegen zu diesem Auftritt geraten haben sollte, wollte er oder sie ihr mit Sicherheit nichts Gutes. Denn kommen wir zum nächsten Punkt: Der Vorwurf der Schleichwerbung. Die Bild.de-Kochshow wurde – darüber haben sich Netzwelt und Opposition ausführlich mokiert – von der Supermarktkette Kaufland gesponsert. Kurze Rückblende zum Sommer 2019 und dem Twitter-Video, in dem Klöckner gemeinsam mit Nestlé-Deutschland-Chef Marc-Aurel (was für ein Name!) Boersch für weniger Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten warb. Schon damals brach ein Shitstorm über die Ministerin herein. Es gingen mehrere Beschwerden wegen Schleichwerbung bei der Medienanstalt Berlin-Brandenburg ein. Die Institution sah in dem Video zwar keine Wirtschaftswerbung. Doch der Imageschaden für Klöckner blieb. Offenbar hat sie nichts daraus gelernt. Die Bekundungen des Ministeriums, das Sponsoring der Lafer-Show sei zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und Ausstrahlung nicht bekannt gewesen, wirken bestenfalls hilflos.

Nun winken den gestressten Eltern im Homeoffice Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen. Und auch Gaststätten öffnen langsam wieder. Die Brut kann also vom Homeoffice in den Biergarten verfrachtet werden und dort eine Portion Pommes, Würstchen oder was auch immer vertilgen. Es lockt also wieder die Freiheit, auch wenn Sicherheitsabstände bleiben. Wehe, wenn sie – also die Corona-Beschränkungen – losgelassen werden?

Ja und Nein. Die Menschen lechzen nach Lockerungen, das ist mehr als verständlich. Doch wie sollen Gastwirte in besagten Biergärten in der Praxis mit steigendem Alkoholkonsum gewährleisten, dass alle brav Abstand halten und außer mit der Kernfamilie und ausgewählten Sozialkontakten keine Grüppchen bilden? Sicher ist einkalkuliert, dass dies nicht überall funktionieren wird. Doch es bleibt zu hoffen, dass die Bürger im Umgang mit den Corona-Lockerungen mehr Geschick beweisen als Klöckner bei der Planung ihrer PR-Auftritte. Damit die Infektionszahlen nicht wieder in die Höhe schnellen und uns das kostbare Stück wiedergewonnene Freiheit nicht wieder abhanden kommt.