Foto: az

Dass der Kauf von Monsanto für den Bayer-Konzern und die Klagewelle in den USA noch so lange nachwirkt, hätte Bayer-Chef Werner Baumann sich wohl nicht träumen lassen. Sicherlich denkt er sich zuweilen in seinen schlaflosen Nächten: „Hätte ich das bloß nicht gemacht.“ Doch zu spät.