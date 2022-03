Foto: Baywa

Jörg Migende von Baywa fordert einheitliche Standards und Schnittstellen zwischen Privatwirtschaft und Staat.

Wer sich in Deutschland mit Precision Farming beschäftigt, braucht einen langen Atem und eine hohe Frusttoleranz. Die Technologie kommt nicht wirklich in der breiten Praxis an. Ein wesentlicher Grund dafür ist die Kleinstaaterei.