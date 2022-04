Karl Bär, Bundestagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen

Der brutale Überfall der russischen Armee auf die Ukraine hatte sofort Auswirkungen auf die Märkte für Agrarrohstoffe. Die Preise für Getreide sind extrem gestiegen, weshalb sich immer weniger Menschen Grundnahrungsmittel leisten können.

Wir in Europa sind durch unseren Reichtum und die Produktivität unserer Landwirtschaft zwar davor geschützt, hungern zu müssen. Aber mit Blick auf die über 800 Millionen Menschen, die schon vor Beginn des Krieges nicht genug zu essen hatten, und drohende neue Hungerkrisen sollten wir versuchen, unseren Anteil an der Welternährung zu verbessern.Trotz der hohen Produktivität pro Hektar, trotz der Maschinen, Pestizide und Düngemittel, die sich landwirtschaftliche Betriebe in der EU leisten können: Wir importieren mehr, als wir exportieren – sowohl auf Kalorien als auch auf Proteine gerechnet. Einen Teil davon verheizen wir einfach: 5,7 Mio. t Weizen, 5 Mio. t Mais, 8,1 Mio. t Zuckerrüben, 5 Mio. t Rapsöl, 2,6 Mio. t Palmöl und über 1 Mio. t Sojaöl landeten im Jahr 2019 in der EU als Ethanol oder Biodiesel in Verbrennungsmotoren.Eine noch größere Verschwendung von Nahrungsmitteln entsteht aber durch die hohe Tierproduktion, denn aus sieben pflanzlichen Kalorien entsteht lediglich eine tierische. Fast zwei Drittel des Getreides in der EU werden verfüttert. Darunter waren in 2019/2020 fast 50 Mio. t Weizen, 37 Mio. t Gerste und 69 Mio. t Mais. Hinzu kommen weitere Futtermittel – wie rund 53 Mio. t Soja und Ölsaaten, die zu über 70 Prozent importiert werden.Vor diesem Hintergrund müsste Europa weniger Fleisch produzieren, um mehr für die Welternährung zu tun. Obendrein würden wir gesünder leben, wenn wir weniger Fleisch äßen. Analog dazu entwickelten französische Wissenschaftler:innen im Jahr 2018 im Auftrag der französischen Regierung ein radikal agrarökologisches Modell, das in sich kohärent ist, auf wissenschaftlichen Grundlagen basiert, 530 Millionen Menschen in Europa ernährt und Platz hat für kulturelle Genüsse wie Wein und Fleisch. Die Forscher:innen des Thinktanks „Institute for Sustainable Development and International Relations“ stellten in ihrer Studie „An agroecological Europe in 2050: multifunctional agriculture for healthy eating“ folgendes Modell vor: Die Erträge fallen um ein Drittel, weil keine Pestizide und kein Kunstdünger zum Einsatz kommen und 10 Prozent der Fläche primär der Biodiversität dienen. Dafür wird der Fleischkonsum fast halbiert und die Nutzung von Nahrungsmitteln zur Energieproduktion weitgehend beendet. Dabei wird die EU weder vollständig autark noch hört sie auf, zu exportieren. Doch im Saldo verbessert sich ihr Beitrag zur Welternährung.Die Ukraine lieferte in 2021 die Hälfte des Weizens für das Welternährungsprogramm. Dessen Direktor sagte der Presse, sie müssten wegen des Krieges „unsere Hilfe den Hungernden nehmen, um sie den Verhungernden zukommen zu lassen“. Wieso nehmen wir das Getreide nicht den Schweinen und Autos?Wir könnten einen Teil der Ausfälle durch den Krieg in der Ukraine kompensieren, wenn wir weder Ethanol noch Biodiesel dem Sprit beimischen und zudem Tierzahlen und Fleischkonsum schnell senken. Die intensive Landwirtschaft in Europa führt nicht dazu, dass die Ernährung der Welt gesichert ist. Im Gegenteil: Die aktuelle Agrarproduktion entzieht Rohstoffe für Nahrungsmittel, weil so viele Tiere gehalten werden. Das können wir uns nicht länger leisten.