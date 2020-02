„Was ist bloß in der CDU los?“ Diese Frage habe ihm, Norbert Röttgen, so ziemlich jeder ausländische Gesprächspartner, während der Münchener Sicherheitskonferenz in der vergangenen Woche, gestellt. Das hat gesessen. Wenige Tage später gibt Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, offiziell seine Kandidatur für den Parteivorsitz der Bundes-CDU bekannt. Röttgen hatte in dieser turbulenten Woche den Vorschlag parat, unbedingt einen „Demokratie-Dialog“ zwischen Ost und West führen zu müssen, weil sich die „demokratischen Einstellungen im Westen und Osten Deutschlands auseinander entwickeln“. Das weckt Erinnerungen bei mir und offenbart eine Strategie, wie sie sich auch seine Parteikollegin Julia Klöckner zu Eigen gemacht hat. Mit Verständigungsproblemen im Volk muss sich nämlich auch die Bundeslandwirtschaftsministerin herumschlagen. Während diese jetzt mit dem Dialogforum Stadt.Land.Du ihres Ministeriums durch die Lande zieht, könnte es ihr Röttgen als Kanzler in spe doch unter dem Motto Ost.West.Wir gleichtun, oder?Trotz internem Gerangel in der „Partei der Mitte“, als Folge einer schwindenden Wählerschaft, scheinen sich einige unter ihnen – zumindest auf den ersten wohlmeinenden Blick – also gar nicht so uneins zu sein. Aber fängt man so diejenigen wieder ein, die richtig stinkig sind? Naja, zumindest unter Landwirten ist der Rede- und Erklärungsbedarf riesig. Die Gruppen „Land schafft Verbindung –Deutschland“ und „Land schafft Verbindung – Das Original“ bekunden in Gesprächen, Verbindungen in die Politik knüpfen zu wollen. „Wir wollen von den verschiedenen Parteien wissen, wer etwas für uns tun will“, heißt es dort. Also, im Dialog liegt durchaus eine Chance für die CDU. Wäre da nicht die Alternative für Deutschland, die auf Biegen und Brechen versucht, eine frustrierte CDU-Klientel, darunter vermutlich viele Bauern, wie die Demos aus jüngster Zeit glauben machen, einzufangen.Während Klöckner mitunter kein Blatt vor den Mund nimmt, um ihre Bauern, die zuweilen mit einigen Kommentaren völlig aus der Rolle fallen, einzunorden, positioniert sich die Alternative für Deutschland mit Stephan Protschka, Mitglied im Agrarausschuss, als neuer Anwalt der Bauern. So steht es auch auf der Homepage der AfD: „Stephan Protschka: AfD ist die neue Heimat für Landwirte, die der CDU den Rücken kehren.“ „Die Bauern gehen auf die Straße und was meint dann die Regierung? Die schmeißt ihnen eine Milliarde vor die Füße und meint dann haben sie die Klappe zu halten“, bläst Protschka ganz ohne Scham in dasselbe Horn wie zuvor der Kopf von Land schafft Verbindung, Dirk Andresen. „Wer von Ihnen will schon Notgroschen-Empfänger sein?“, spricht Protschka vielen Landwirten aus der Seele. Während Klöckner noch aus Erfahrung spricht: Sie habe immer erlebt, dass geschimpft wurde, dass es zu wenig Geld gibt.Es ist verzwickt. Ein Vergleich bietet sich an: Die größte Herausforderung für Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung liegt darin, ein Missverhältnis zu lösen. Firmen sind einerseits gefordert, zügig mit einer flexiblen Belegschaft auf technologische Veränderungen zu reagieren. Das scheint in der Politik ähnlich. Man weiß aus der Sozialforschung andererseits, dass der Mensch nach hektischen Phasen des Umbruchs Ruhephasen braucht. Werte und Kulturen ändern sich erst über einen viel längeren Zeitraum verglichen mit technischem Fortschritt. Insofern ließe sich die kritische Haltung der Bauern auch als Ermüdungserscheinung gegenüber gesellschaftlichen Entwicklungen deuten, weil sie in diesen (noch) nicht den eigenen Vorteil erkennen können. Die Partei, die es schafft, Rahmenbedingungen zu setzen, die diese Vorteile glaubwürdig vermitteln, dürfte daher langfristig zum neuen Anwalt der Bauern werden. Dialog allein wird es jedenfalls nicht richten können.