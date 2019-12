Frischer Wind macht munter. Umso erstaunlicher ist es, dass landauf, landab kein protestierender Landwirt zu hören ist, der personelle Veränderungen an der Spitze des Deutschen Bauernverbands fordert. Immerhin entspringt die Graswurzelbewegung ‚Land schafft Verbindung‘ auch einer Unzufriedenheit mit dessen Verbandsarbeit. Freilich, hinter vorgehaltener Hand wird sich verdrossen empört und ein Strategiewechsel gefordert. So wurde Bauernpräsident Joachim Rukwied unlängst nachgesagt, angezählt zu sein. Vage wird spekuliert, ob der nach außen hin loyal agierende DBV-Vize Werner Schwarz schon bald in Rukwieds Fußstapfen treten oder sich gar ein Nachrücker aus den Reihen der Protestbewegung ‚Land schafft Verbindung‘ hervortun wird. Dafür würde zumindest sprechen, dass sich die Initiative in ihren Standpunkten inhaltlich kaum von denen des mitgliederstärkeren, „großen Bruders“ unterscheidet.

Andere wiederum meinen, Rukwied selbst habe gar keine Lust mehr, das Amt des DBV-Präsidenten eine weitere vierjährige Amtszeit über das Jahr 2020 hinaus, auszufüllen. Denn wer auf diesem Posten sitzt, ist zur Erfolglosigkeit verdammt. Es ist kaum möglich die Maximalforderungen eines großen Teiles der Basis gegenüber der Politik durchzusetzen. Darunter soll wohl auch Rukwied leiden, der ansonsten als durchsetzungsstark und zugleich diplomatisch gilt.

Im kommenden Sommer gibt es also womöglich Gelegenheit, die Karten neu zu mischen. Klar ist allerdings: Rukwieds potentieller Nachfolger wird auch schnell an die Grenzen des Amtes stoßen, sollte er ähnlich seinem Vorgänger versuchen, entgegen der gesellschaftlichen Entwicklungen den Status quo aufrecht zu erhalten.