Brütereien können aufatmen. Das Bundesagrarministerium (BMEL) plant eine Änderung des Tierschutzgesetzes rechtzeitig vor dem Stichtag, an dem andernfalls eine Geschlechtsbestimmung im Hühnerei vor dem siebten Bebrütungstag stattfinden müsste.

Diese Regelung war mit der Novelle des Tierschutzgesetzes zum Verbot des sogenannten Kükentötens am 1. Januar 2022 in Kraft getreten. Wie das BMEL aber kürzlich verkündete, gibt es nun neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Demnach setzt das Schmerzempfinden bei Hühnerembryonen nicht vor dem 13. Bebrütungstag ein – und damit deutlich später als bislang angenommen. Wenn dies tatsächlich zutrifft, gäbe es keine wissenschaftliche Grundlage mehr dafür, das Tierschutzgesetz in seiner jetzigen Form zu belassen.