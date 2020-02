Seit dem alten Rom waren niemals Mindest-, sondern stets Höchstpreise für Nahrungsmittel ein gefährliches Thema der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Im Berlin von heute sieht man die Probleme genau anders herum. Kanzlerin Merkel lud nach Bauernprotesten maßgebliche Vertreter des Lebensmittelhandels vor, um mit ihnen – ja, über was eigentlich? – zu sprechen. Bei dieser Gelegenheit irrlichterte eine auch bei diesem Thema überforderte Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner über die Preise für Hähnchenschenkel. Nebenbei plant sie eine Beschwerdestelle, bei der sich Landwirte melden können, wenn sie sich schlecht behandelt fühlen, aber den Konflikt mit den Einkäufern der Supermarktketten scheuen. Tolle Idee! (Wie viele Bauern haben eigentlich direkten Kontakt mit den Einkäufern von Supermarktketten?)

Lustige Butterpreisrunden im Kanzleramt

Die Roten und die Roten mit dem grünen Mäntelchen präferieren – wie sollte es anders sein - staatlich festgelegte Mindestpreise. Überwachen sollte die Einhaltung das Bundeskartellamt. Über die Höhe der Preise müsste man „gemeinsam als Gesellschaft reden", meinte die wirtschaftliche Sprecherin der Grünen-Fraktion. Das wird lustig, wenn dann immer am Freitagnachmittag im Kanzleramt die Butterpreise für die kommende Woche festgelegt werden. Was aber ist dann mit der Konkurrenz, sagen wir in Dänemark oder den Niederlanden? Dürfen die dann nicht mehr zu uns liefern? Und, was die grüne Fachfrau nicht weiß: Die Vorgabe von Mindestpreisen ist in Deutschland verboten, so das Kartellrecht.

Fundament von Prosperität

Subventionen auf Lebensmittelpreise draufschlagen

Günstige Lebensmittel sind, das gerät derzeit etwas in Vergessenheit, ein Fundament von Prosperität. Ein geringer Anteil an den Gesamtausgaben der Haushalte für Lebensmittel ist ein Indikator von „Wohlstand für alle“. Wirkliche, existentielle Armut erkennt man daran, dass Bürger den Großteil ihres Einkommens für Nahrung, also zur tatsächlichen Aufrechterhaltung des Lebens, aufwenden müssen. Wohlstand ist alles, was über diese unmittelbare Subsistenz hinausgeht. Kein hiesiger Bauer möchte deshalb mit einem Kollegen tauschen, der in einem Land wirtschaftet, in dem die Bewohner 60, 70 oder gar 80 Prozent ihres Einkommens für Nahrung ausgeben. Dort ist die Gesellschaft nicht in der Lage, ihre Bauern so zu unterstützen, wie dies hierzulande der Fall ist.Die Landwirtschaft ist uns hierzulande aber lieb und teuer – genau in dieser Reihenfolge. Deshalb stammen rund 40 Prozent ihrer Einkommen aus öffentlichen Subsidien. Diese könnte man zwar theoretisch auf die Lebensmittelpreise aufschlagen, denn sie werden ja vom Verbraucher in seiner Eigenschaft als Steuerzahler erbracht, das wäre jedoch falsch. Landwirte stellen, von Ausnahmen abgesehen, keine Lebensmittel her, sondern Rohstoffe. Bei Backwaren oder Bier könnten sich die Preise verdoppeln, ohne dass sich die Getreideabrechnungen ändern würden.

Bei veredelten Erzeugnissen wie Fleisch- und Wurstwaren oder Molkereiprodukten ist der landwirtschaftliche Anteil zwar höher, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Die hierzulande erzeugte Milch wird zu gut 50 Prozent exportiert, deshalb geben internationale Abnehmer wesentliche Preissignale. Davon unabhängig werden die Lebensmittelpreise vor allem von Steuern und Abgaben sowie den Kosten für Energie, Mieten und Logistik beeinflusst.

Verbraucher verschmähen Fairtrade-Bananen

Der deutsche Lebensmittelhandel liefert sich einen gnadenlosen Wettbewerb. Wer nicht Schritt hält, wird vom Verbraucher abgestraft. Täglich stimmen Millionen Kunden mit den Füßen über den Händler ihrer Wahl ab. Der Discounter Lidl hat das vor einiger Zeit zu spüren bekommen: Man wollte nur noch Bananen mit dem Fairtrade-Siegel verkaufen, die freilich zwischen zehn und 20 Cent pro Kilo teurer sind. Der Schuss ging nach hinten los, die Kunden kauften ihre Bananen woanders.

Wie wäre es mit einem Kanzlergipfel zu Hartz 4?

Persönlich bin ich mit dem Angebot im Lebensmittelhandel so wie es ist zufrieden und teile auch die ethischen Bedenken nicht. Wer das anders sieht, wem die Preise zu niedrig sind, oder wer an „Bio“ glaubt, dem steht es doch ohne weitere staatliche Eingriffe frei, mit seinem Geld entsprechend zu handeln, ohne in die Freiheit derjenigen, die es nicht tun, einzugreifen.

Vielleicht gehört das gar nicht hierher, und doch sehe ich einen Zusammenhang: Wie wäre es denn mal mit einem Kanzlergipfel zum Thema Hartz 4, Niedrigstlöhne oder Altersarmut? Für Tariftreue? Gegen Strompreiserhöhungen…?