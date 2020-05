Der bürgerfreundliche Sonderweg der 10 H-Regelung in Bayern bleibt zunächst noch erhalten. Auch soll nach dem Regierungsbeschluss der 52-Gigawatt-Förderdeckel für Solaranlagen irgendwann aufgehoben werden. Für Umweltzerstörung und weiterer Landschaftsverschandlung sind also Tür und Tor geöffnet, möchte man meinen. Ausgerechnet der frühere grüne Bundestagsabgeordnete und einer der Väter des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) Hans Josef Fell aus dem unterfränkischen Hammelburg macht jedoch Hoffnung, dass es doch nicht so schlimm kommen wird, wie befürchtet. Der Lobbyist meint nämlich, dass auch nach dem jüngsten Regierungs-Beschluss massive Hindernisse für so genannte „regenerative Energien“ bleiben. Er beklagt gar, dass sich die Bedingungen für die Errichtung von Windkraftanlagen sogar noch weiter verschlechtern. Hoffentlich behält er Recht!

Wind- und Solarenergie sind weit mehr als nur ideologische Projekte der Grünen und ihrer Unterstützungskommandos in den Nichtregierungsorganisationen. Das aktuelle Bündnis aus zeitgeistangepaßten Politikern, Industrieverbänden und ideologischen Einheizern bleibt für Natur- und Tierschutz aber auch Energieverbraucher höchst gefährlich, wenngleich es bislang noch keine rechtliche Umsetzung gibt. Dabei geht es im Namen des Klimaschutzes doch vor allem darum, die beim Bürger zwangsweise eingetriebenen Gelder zu kassieren. Aus diesem Grunde haben ganze Wirtschaftszweige ihr Geschäftsmodell auf Subventionen und Zwangsumlagen aufgebaut. Daran hängen nun viele Arbeitsplätze, und darum geht es der Politik letztendlich.

Die Vorliebe für „grünen Strom“ ist in der EU nirgendwo inniger als hierzulande. Dicht an dicht jede Menge Windflügel und Solarpaneele in der Landschaft. Nicht selten in oder unmittelbar an Naturschutzgebieten. Manchmal weht der Wind, manchmal nicht, und manchmal scheint auch keine Sonne, wenn der Wind nicht weht. So wird wetterabhängiger volatiler Flatterstrom erzeugt. Nicht umsonst drehten Japan und Schweden das Rad der Geschichte zurück und erklären die Wende von der Wende: Nachdem sich beide Länder einst für den Austritt aus der Atomkraft entschieden, gehen mittlerweile ersten Meiler wieder ans Netz. „Grüner Strom“ ist nur überzeugend, wenn es geeignete Speicherformen gibt, die freilich auf sich warten lassen. Ein Grund, warum bis heute kein konventionelles Kraftwerk abgeschaltet werden kann. „Ökostrom“ ist chancenlos am Markt. Seine Existenz verdankt er dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, das ihn bei der Einspeisung ins Netz zwingend bevorzugt. Mit Klimaschutz hat der ökologische/ökonomische Unfug nichts zu tun.