Ping: Die Nachricht erreichte mich von einem Branchenkenner per WhatsApp, um mir nur kurze Zeit später digital um die Ohren zu fliegen. Ping. Ping. Ping.

GOOD Meat (Eat Just, Inc.) und Upside Foods haben geschafft, wovon die meisten Kulturfleischproduzenten noch weit entfernt sind: Sie dürfen ihr Produkt in den Vereinigten Staaten vertreiben – Bang.





Wenn es um Innovationen geht, blicken wir schon lange gen Westen. Was dort den lokalen Markt erobert, das erobert meist auch bald den globalen. Und so fühlt sich die Zulassung in den Vereinigten Staaten wie ein größerer Meilenstein an als die Zulassung in Singapur.

Wobei: Erobert haben die beiden Branchengrößen ja eigentlich noch gar nicht so viel – zumindest keinen US-amerikanischen Markt. Was sie aber geschafft haben, ist, dass nicht nur der Blick Richtung Westen wandern könnte. Er nimmt die Besitzer der neugierigen Augen von Innovator:innen und Unternehmer:innen vielleicht ganz einfach mit auf die Reise in den Westen – und damit all das Know-how, das wir vor Ort brauchen. Es gilt: Wer sich zuerst bewegt, hat gewonnen. Konträr zu dem Beamtenmikado, das derzeit unter anderem die Branche lähmt und mit der Zukunft ganzer Industriezweige wie der Fleischwirtschaft oder der Landwirtschaft spielt – Bang, Bang ...



Ping: Kurz bevor mich die Nachricht über die Zulassung erreicht hat, konnte ich im Interview mit der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in Erfahrung bringen, dass noch kein Dossier für Kulturfleisch vorliegt.



Über die Frage nach dem Big Bang oder dem Ping Ping wird das entscheiden, was aus der Zulassung gemacht wird – und ob wir es zulassen, Teil der Transformation zu sein und damit Element der Entstehung dieses neuen „Universums". Statt verloren im Kosmos der Regulierung in bald vergessenen Sphären festzuhängen. So wird aus dem Trivialen Bedeutsames: Ping oder Bang?