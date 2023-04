Warum wir uns an Kleinigkeiten hochziehen – und dabei doch gerade jetzt das große Ganze im Blick behalten sollten

Haben Sie die Debatte um eFuels verstanden? Um ehrlich zu sein: Ich nicht. Weder die eine Seite, wonach es so überaus wichtig sei, für diesen Nebenschauplatz der Technologieoffenheit einen seit Monaten laufenden europaweiten Gesetzgebungsbeschluss zu stoppen. Noch verstehe ich die andere Seite, die unbedingt jedweden Verbrenner in der privaten individuellen Mobilität verhindern möchte. Wissenschaftler sagen uns, dass der Liter eFuel später einmal über zwei oder drei Euro kosten werde. Trifft das zu, ist das ohnehin keine Lösung für die Massenmobilität. Und wenn es einige Reiche gibt, die sich das leisten wollen, würde ich sagen, bitte, nur zu. Es gibt kein Gesetz, wonach man sein Geld nicht verbrennen dürfte. Im wahrsten Sinn des Wortes.



Was bleibt also aus dieser Debatte, an der so viele Politiker genauso begeistert teilgenommen haben wie viele Medien? Ich meine: nutzlose Symbolpolitik auf beiden Seiten. Und nutzlose, auf Emotionen abzielende Berichterstattung zwischen „Die wollen uns den Verbrenner wegnehmen“ und „Die ruinieren den Klimaschutz“. Diese Art der Debatte ist typisch für unseren aktuellen Diskurs: Anstatt über wirkliche Lösungen zu sprechen, arbeiten sich Politikbetrieb und Medien an Kleinigkeiten ab, die von den jeweiligen Befürwortern oder Gegnern ideologisch aufgeladen sind oder aufgeladen werden. Blühstreifen, Veggieday, Schweinsbraten in der Kindertagesstätte, Böllerverbot.