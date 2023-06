az

Die Diskussion um Datenhoheit und -schutz geht bei den Agrardaten in die falsche Richtung. Das Thema ist nicht geklärt.

Ich muss immer ein wenig schmunzeln, wenn ich manchen Verbandsvertreter im Brustton der Überzeugung sagen höre, dass Agrardaten bei den Landwirten bleiben müssen. Doch so sehr dieses Statement immer allseits Zustimmung findet, da es Fragen des Datenschutzes, der Datenhoheit und der Datensouveränität thematisiert, so wenig wird es der Sache und der Realität gerecht. Und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht.





Denn die Aussage impliziert, dass es ein Zukunftsthema sein könnte. Dabei fallen Agrardaten bereits heute in großer Menge an. Es wird außerdem so getan, als gäbe es nur eine Sorte Daten, was definitiv nicht zutrifft. Und es klingt so, als wäre das Thema damit geklärt – doch das ist nicht der Fall.

In Wahrheit gibt es ganz viele unterschiedliche Daten, die bei der betrieblichen Arbeit anfallen: Daten, die man selbst hinterlegt, Daten, die von Maschinen generiert werden, Bewegungsdaten, Metadaten und Daten, die aus anderen Daten generiert werden, um einige Beispiele zu nennen. Nur allgemein von Daten zu sprechen, ist also wenig hilfreich. Es wäre so, als würde man in der Landwirtschaft nur von Pflanzen sprechen, wenn wir doch Weizen, Mais oder Gerste meinen.



Zusammengefasst kann man feststellen, dass wir nicht nur ständig von Daten umgeben sind, sondern in einer Datensphäre leben und arbeiten, die permanent auf uns und unseren Betrieb reagiert und wirkt. Und daraus ergeben sich viele neue Aspekte für einen wirksamen Datenschutz. Wir brauchen nicht nur das Recht auf Offenlegung oder Löschung von Daten, wie es bereits die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) gewährleistet, sondern auch in Bezug auf Algorithmen. Daten, die den Betrieb verlassen, können großen Nutzen stiften. Aber das darf nicht hinter unserem Rücken stattfinden und zu Missbrauch einladen.