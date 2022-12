Wir müssen zugeben, dass der Ansatz, den wir die letzten Jahrzehnte verfolgt haben, leider gescheitert ist. Das Konzept „Wandel durch Handel“ hat nicht funktioniert. Der Fall Claas offenbart das Grundproblem unserer Wirtschaft.

Zugeben muss man aber auch, dass wir alle überwiegend an dieses Konzept geglaubt haben. Wir gingen davon aus, dass kein Staat, der wirtschaftlich stark mit den westlichen Demokratien vernetzt ist und der über diese Vernetzung einen steigenden Wohlstand für seine Bürger erzielt, diesen Wohlstand ohne Weiteres riskiert oder aufgeben möchte. So plausibel das schien, so wenig hat es sich bewahrheitet. Doch wir haben uns getäuscht. Und: Wir haben uns von dieser Plausibilität täuschen lassen. Bereitwillig.Wir haben nicht gesehen (oder wollten es nicht), dass sich Russland in den letzten 20 Jahren in einen nationalistischen Imperialismus hineingesteigert hat, seine Sowjet-Union in der oligarchisch-kapitalistischen Version und seine „Weltgeltung“ zurückhaben wollte. Wir haben nicht gesehen (oder wollten es nicht), dass Russlands Kriege in den letzten 25 Jahren nicht nur vom Zaum gebrochene Regionalkonflikte waren, deren Größe und Dimension Russland langsam hochskalierte. Es waren stets auch geopolitische Statements und vor allem Testgebiete, mit denen die Reaktionsbereitschaft des Westens getestet wurde.„Schreiben Sie Ihre Investitionen in Russland ab“, rief Nato-General Lothar Domröse den versammelten Geschäftsführern und CEOs bei unserem Agrar Wirtschafts Forum im Oktober von der Bühne aus zu. Der Konflikt mit Russland wird noch dauern – und die Sanktionen noch länger. Also diskutieren wir im Augenblick die Gegensätze: Wohlstand oder demokratische Partner? Wohlstand oder Menschenrechte? Das sind schwierige, kaum lösbare Fragen. Claas verliert durch die Sanktionen sein 190-Millionen-Euro-Investment in Russland. Und das ist nicht die einzige Firma, der es so geht. Der BASF-Chef Martin Brudermüller sagt, man müsse mit China weiter Handel treiben, dort weiter produzieren, wenn man Global Player bleiben wolle. Läuft es am Ende darauf hinaus? Müssen wir mit jedem Schurkenstaat Geschäfte machen, um unseren Wohlstand zu behalten? Gegenfrage: Wollen wir unseren Wohlstand für unsere Haltung und unsere Idee von Menschenrechten riskieren?In Deutschland tendieren wir dazu, die Dinge gerne absolut zu diskutieren. Das führt leider oft dazu, dass wir beim Alten bleiben, wenn das Neue keine hundertprozentige Lösung bietet. Das sollten wir hier vermeiden. Denn es würde genügen, wenn wir Lösungen dafür finden, wie wir langsam, aber stetig die Geschäftsbeziehungen zu anderen Demokratien weiter ausbauen und solche zu Diktaturen zurückfahren. Und das konsequent. Und bei Russland fürchte ich, dass Lothar Domröse leider recht hat.