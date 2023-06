Artikel anhören : : Info Abonnenten von agrarzeitung Digital können sich diesen Artikel automatisiert vorlesen lassen.

Der Blick auf die Getreidefelder in den meisten Regionen hierzulande beweist es eindrücklich. Für viele Landwirte wird der Drusch wieder zur Zitterpartie.

Der Klimawandel ist längst in unseren Breitengraden angekommen. Er hat gerade für die Landwirtschaft eine Menge Ungemach im Gepäck, wie anhaltende Dürre und Hitze – und vor allem ausbleibenden Regen. Und es scheint die neue Normalität zu werden. Das Thermometer klettert früher im Jahr höher. Die Perioden, in denen kaum Niederschläge fallen, werden länger. Das ist nicht erst seit diesem Jahr so. Darum ist es unstrittig, dass das extreme Wetter die Märkte und die betrieblichen Erträge sowie ökonomischen Erfolge der Agrarunternehmen häufiger beeinflussen wird.





Selbst wenn es im Verlauf dieser Woche endlich wieder regionale Schauer gegeben hat: Der aktuelle Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig spricht Klartext. Demnach herrscht zurzeit in einer Bodentiefe von 1,80 m vor allem im Osten Deutschlands vielerorts eine schwere bis außergewöhnliche Dürre.

Einige Kulturen zeigen bereits Trockenschäden. In Mecklenburg-Vorpommern sind erste Wintergerstenschläge vertrocknet. Das Getreide musste in Biogasanlagen entsorgt werden. Zuckerrüben, Mais und Spätkartoffeln müssen bewässert werden – nach Einschätzung von Experten sehr ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Fehlende und die zu beobachtende Verlagerung der Niederschläge in die Wintermonate, zunehmende, zu schnell abfließende Niederschläge und lokale Starkniederschläge: Alles führt dazu, dass der Regen nur einen unzureichenden Beitrag zur Neubildung des Grundwassers leisten kann. Damit werden die Voraussetzungen für einen hoch ertragreichen Ackerbau deutlich erschwert. Landwirte reagieren darauf bereits mit einer Anpassung der Bodenbearbeitung, anderen Fruchtfolgen und dem Einsatz von neuen, trockenresistenteren Sorten. Aber das sind kleine Stellschrauben. Sie werden nicht reichen, wenn das Wasser fehlt.



Denn dann wird es für die Landwirte selbst auf fruchtbaren Böden schwer. Die Branche steht vor der Frage, wie sie außer durch angepasste Bewirtschaftungsmaßnahmen selbst zu einer besseren Wasserversorgung der Pflanzen beitragen kann, etwa durch ein betriebliches Wassermanagement. Aber auch bei der Bewässerung gibt es Grenzen: Einerseits sind die Wasserrechte der Landwirte eingeschränkt, zum anderen sind vielerorts – wie beschrieben – die Grundwasserstände deutlich geschrumpft. Der wichtigste Ansatz: Mit Wasser muss nachhaltig gewirtschaftet werden. Sparsame Bewässerungssysteme müssen etabliert und gefördert werden. Eine Bewässerungsplanung in den Unternehmen sollte die Wassernutzung mit Blick auf Zeitpunkt und Menge optimieren. Und nicht zuletzt bietet es sich an, auch über Lösungen zwischen mehreren Betrieben nachzudenken. Landwirte, Forscher und Berater stehen vor großen Herausforderungen.