Wenn es nach dem Willen von Robert Habeck geht, soll in wenigen Jahren grünes Ammoniak aus Namibia das Erdgas bei der Produktion von Stickstoffdünger in Deutschland ersetzen. Damit wird Habeck weder seinem Amt als Wirtschaftsminister noch dem Klimaschutz gerecht.

Spätestens wenn das aus Wasser, Luftstickstoff und erneuerbaren Energien produzierte Ammoniak in Brunsbüttel ankommt, ist es nicht mehr grün. Schließlich benötigen die Transportschiffe ja den einen oder anderen Liter Diesel. Es sind auch Pipelines geplant, doch allein die Nennung dieses Wortes verursacht seit Nord Stream 2 bei vielen Schnappatmung.Dabei wäre die Produktion von grünem Ammoniak direkt in Deutschland ohne Weiteres möglich. Die Hürden sind weniger technischer als vielmehr ökonomischer Natur. Angesichts der exorbitanten Energiepreise fahren die deutschen Produzenten auf Sparflamme. Importe aus dem Ausland würden die Wettbewerbsfähigkeit noch weiter schmälern.Eine Grundvoraussetzung für grünes Ammoniak ist eine Energieinfrastruktur, die eine kontinuierliche Verfügbarkeit regenerativ erzeugter Energie zu annehmbaren Preisen garantiert. Denn nur wenn die Energie für Elektrolyse und Ammoniaksynthese zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammt, ist der Stickstoffdünger am Ende wirklich grün. Alles andere wäre Etikettenschwindel.Auf mineralischen Stickstoffdünger kann derweil – sowohl aus agronomischen als auch ökologischen Gründen – nicht verzichtet werden. Der im Bio-Lager viel gepriesene Wirtschaftsdünger ist nicht gerade nährstoffeffizient und alles andere als emissionsarm. Angesichts der gleichzeitigen Forderung nach reduzierten Tierbeständen stellt sich die Frage, wo die ganze Gülle in Zukunft denn überhaupt herkommen soll. Importieren wir bald auch Antilopendung aus Afrika? Mir dünkt, dass das keine Option ist.