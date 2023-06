Joachim Rukwied versteht sein Handwerk. Als Präsident an der Spitze des größten Verbandes der deutschen Bäuerinnen und Bauern nimmt er seine Zuhörer emotional mit.

Für seine Positionen erhält Rukwied viel Applaus von den Mitgliedern. Doch die Frage ist, ob die konventionelle Landwirtschaft noch lange so weitermachen kann wie bisher. Vertraut man Wissenschaftlern und Experten, müssen in naher Zukunft konsequentere Maßnahmen getroffen werden, um die Erderwärmung nach 2050 noch zu begrenzen. Trockenperioden nehmen zu. Extreme Wetterlagen werden in den nächsten Jahren die Landwirte massiv beeinträchtigen. Rukwied liefert dazu keine Antworten. Es braucht neue Lösungen, um die Landwirtschaft resilienter zu machen. Technologische Innovationen können eine Lösung sein. Zum Beispiel lässt sich Unkraut mit Laserdrohnen zukünftig präzise bekämpfen. Aber auf Technik allein sollten sich Landwirte nicht verlassen. Heute kann noch niemand sagen, ab wann solche Innovationen zu vernünftigen Preisen zur Verfügung stehen werden.

Sicherlich, Rukwied hat recht, wenn er sagt, dass die primäre Aufgabe der Landwirtschaft die Ernährungssicherheit ist. Diese Zielsetzung darf aber nicht als Deckmäntelchen genutzt werden, um andere, teilweise entgegengesetzte Zielsetzungen, wie Artenvielfalt, zu bagatellisieren.Es braucht die Transformation der Landwirtschaft. Ähnlich wie in den Bereichen Verkehr, Energie und Gebäudesanierung müssen Maßnahmen greifen – ob gesetzlich vorgeschrieben oder freiwillig –, die unser Handeln verändern. Das muss auch den Landwirten klargemacht werden. Viele sind verunsichert. Sie wissen nicht, wie sie sich für die Zukunft aufstellen sollen. Der gesellschaftliche Druck, die fachliche Praxis nachhaltiger zu gestalten, wird nicht weniger werden. Die Bauern tun gut daran, sich mit dieser Entwicklung anzufreunden und sich für neue Geschäftsmodelle, die sich aus dieser Gemengelage entwickeln können, zu öffnen.Dabei agiert Deutschland nicht allein auf der Welt. Die Landwirtschaft steht innerhalb und außerhalb Europas in Konkurrenz zu anderen Agrarprodukten mit deutlich geringeren Standards als hierzulande. Das ist ein Problem. Um es zu lösen, hat Rukwied in seiner Grundsatzrede die Einführung eines europäischen Mindestlohns gefordert. Er wisse, dass das noch lange dauern kann, aber er will schon mal ein Zeichen setzen.