Ein bewegtes und bewegendes Jahr ist zu Ende. Das Team der agrarzeitung wünscht Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen schönen Jahreswechsel und viel Glück und Erfolg für 2023.

Die Redaktion der agrarzeitung wird Sie auch im neuen Jahr begleiten und über die aktuellen Entwicklungen in den Unternehmen und Märkten informieren, aber auch die langfristigen Trends in den Blick nehmen.Am Montag, dem 2. Januar 2023, melden wir uns hier online wieder zurück.Die nächste gedruckte Ausgabe der agrarzeitung erscheint am Freitag, dem 6. Januar. Feiertagsbedingt erfolgt die Zustellung in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen-Anhalt erst am Samstag.