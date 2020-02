Zum Inhalt der Ausgabe 8/2020: Thema der Woche:

Jeder zweite Hof vor dem Aus

Digitalisierung und Demografie werden

die Agrarbranche in den kommenden

Jahren nachhaltig verändern. Das

Ökosegment wird auf diesem Weg

einen wachsenden Teil der

Agrarproduktion übernehmen.

Aufsteiger und Absteiger

Australien verliert als Lieferant an

Bedeutung. Russland rechnet

mit steigendem Exportüberschuss.

DBV: Sammelklagen von Vorteil

Der Deutsche Bauernverband gibt seinen

Landesverbänden erste Empfehlungen für

die Beratung kartellgeschädigter Landwirte.

Ein Anwalt der Kläger zieht die Bereitschaft

der Kartellanten zu außergerichtlichen

Einigungen in Zweifel.

Tönnies greift in die Kette ein

Der Tönnies-Konzern reagiert mit

seiner „Agenda t30“ auf die gesellschaftliche

Debatte zur Tierhaltung und will sich

nach eigenem Bekunden der Verantwortung

für die gesamte Wertschöpfungskette stellen.

Generell verstärkt die Tierwohl-Debatte den

Trend zur vertikalen Integration am Markt

für Schweinefleisch.

