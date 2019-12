Zum Inhalt der Ausgabe 50/2019: Thema der Woche:

Von der Leyens Green Deal

Die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat sich der

Agrarpolitik angenommen. Mit Zuckerbrot und Peitsche will

sie die Bauern zu Musterschülern beim Klimaschutz machen.

Bauernproteste: Bürger bleiben skeptisch

Ein Kommunikationswissenschaftler erklärt, was bei den

Bauernprotesten anders laufen muss. Bisher sind trotz guter

Argumenten die Bürger noch reserviert.

Stickstoff ohne Ende

In akluellen Studien zur Stickstoffbilanz wird klar, dass in

Gebieten mit intensiver Tierhaltung die Werte im Grundwasser

immer noch viel zu hoch sind.

Meine Studie, Deine Studie

Glyphosat ist und bleibt ein Spaltpilz fürIndustrie, Politik und

Gesellschaft. Kritiker bezweifeln jetzt, dass es bei den Studien

zur Risikobewertung mit rechten Dingen zugegangen ist.

