Zum Inhalt der Ausgabe 51/2019: Thema der Woche:

Rückblick 2019

Aussitzen von Problemen mag bis zu einem gewissen Grad

erfolgreich sein – doch das Jahr 2019 hat vor allem in der

Agrarpolitik gezeigt, dass die Vogel-Strauß-Taktik an

ihre Grenzen stößt.

Auf Kollisionskurs

Nahezu zeitgleich veröffentlichen das Agrar- und das

Umweltministerium ihre jeweiligen Eckpunkte für eine

Ackerbaustrategie. Das Agrarministerium setzt auf Freiwilligkeit,

das Umweltministerium auf klare Regeln.

Gute Stimmung für größere Sojaexporte

Eine Eskalation im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit

ist abgewendet. Ein Teilabkommen soll den USA besseren

Marktzugang auch für Agrarprodukte eröffnen.

Entspannt ist der internationale Agrarhandel aber längst nicht.

Spannung bringt die Südhalbkugel

Händler und Makler schätzen die Agrarmärkte 2020

als stabil bis freundlich ein. Dazu tragen Ernterückgänge

in Australien und feste Kurse für Pflanzenöle bei.

Außerdem ist die Konkurrenz aus Russland (noch)

nicht so heftig wie befürchtet.

