Gutes Personal im Lebensmittelhandwerk ist rar. Jeder sucht es. Jeder braucht es. Nur wenige finden es.

Im dritten Digital Talk von Zunft&Gilde am 30. November 2021 um 14 Uhr erklären Employer Branding Experten und Lebensmittelhandwerker, wie erfolgreiche Mitarbeitergewinnung funktionieren kann. Unter anderem berichten Lebensmittelhandwerker aus ihrer Praxis und geben wertvolle Tipps dazu, wie man Mitarbeiter finden und binden kann. Recruiting-Experten erklären, wie erfolgreiche Recruiting-Kampagnen erstellt werden und was es braucht, um eine starke Arbeitgebermarke zu entwickeln. Die Teilnahme am Digital Talk ist kostenlos.



Hier anmelden: