Foto: Bayer

Claudia Letmathe reizt die neue Aufgabe bei Bayer Crop Science.

Dr. Claudia Letmathe ist seit dem 1. März 2022 neue Standortleiterin bei Bayer in Monheim. Sie tritt damit die Nachfolge von Martin Zeller an, der nach über 30 Jahren im Unternehmen Mitte des Jahres in den Ruhestand geht.