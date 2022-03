Foto: Baywa

Klaus Josef Lutz (l.) übergibt in einem Jahr an Marcus Pöllinger und will selbst an die Spitze des Aufsichtsrates wechseln.

Der jetzige Vorstandsvorsitzende der Baywa AG, Klaus Josef Lutz, gibt in einem Jahr die operative Führung ab. Der Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen.