IMAGO / Sven Simon

Georg Gallus prägte in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die deutsche Agrarpolitik.

Der ehemalige Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und einstige stellvertretende Landesvorsitzende der FDP in Baden-Württemberg, Georg Gallus ist bereits am vergangenen Freitag in Hattenhofen im Alter von 94 Jahren gestorben.