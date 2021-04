Foto: privat

Der Hamburger Kaufmann Erich Mackprang wäre am 3. April 2021 100 Jahre alt geworden.

Der Vorstand der Mackprang-Stiftung gedenkt dem ehemaligen Hauptgesellschafter der früheren, traditionsreichen Getreidehandelsfirma C. Mackprang jr. in Hamburg, Erich Mackprang. Heute, am 3. April vor genau 100 Jahren, ist der inzwischen verstorbene Kaufmann zur Welt gekommen.