Gleichberechtigte Partner: Lüdeke Stolle, Meike Stolle und Johannes Sassen-Stolle (v.l.) führen gemeinsam einen Hof, der nach den Richtlinien von Naturland wirtschaftet.

Vor fünf Jahren hat Familie Sassen-Stolle im niedersächsischen Dötlingen ihren kompletten Betrieb auf die Produktion für Naturland – ein Verband für ökologischen Landbau – umgestellt. Vom Ferkel bis zur Kartoffel hat jetzt jedes Produkt des Hofes das Bio-Zertifikat.

Auslauf für die Tiere

„Die Mehrkosten kann ich nicht an die Verbraucher weitergeben.“ Johannes Sassen-Stolle, Bio-Landwirt

Gärreste aus der Biogasanlage als Dünger

Kartoffeln runden das Angebot ab

Voraussetzung für die Haltung im Namen des Verbands Naturland ist in erster Linie der Auslauf für die Tiere. Maximal die Hälfte der Ausläufe darf überdacht sein. Im Stallinnenbereich dürfen höchstens 50 Prozent mit Spalten versehen sein. Die geschlossene Fläche muss ausreichend eingestreut sein. Raufutter ist zur freien Verfügung bereitzustellen. Futter aus biologischem Anbau ist ebenfalls Voraussetzung. Die Genetik für die Schweine bekommt der Betrieb von dem niederländisch-norwegischen Zuchtunternehmen Topig Norsvin.„Den Sauen der norwegischen Landrasse wird mehr Mütterlichkeit attestiert“, sagt Johannes Sassen-Stolle. Sie werden für die Mastschweineproduktion mit einem speziellen Sperma für ein „Schinkenbetontes Endprodukt“ belegt. Die Nachzucht wird auf dem Familienbetrieb selbst aufgezogen. 480 Ferkelaufzuchtplätze und 520 Mastplätze stehen zur Verfügung. Ein Drittel der Ferkel wird vor Ort gemästet. Die restlichen zwei Drittel gehen auf einen anderen Naturland-Betrieb. Sauen und Ferkel werden mit einem speziellen Bio-Fertigfutter von GS agri aus dem niedersächsischen Höltinghausen gefüttert. Die Mastschweine bekommen einen Mix aus eigenem Getreide und Ergänzungsfutter.Vermarktet werden die Masttiere über ein bayerisches Unternehmen. Am Schlachthof bei Bremerhaven werden die Bio-Tiere morgens zuerst geschlachtet. Dann folgen die konventionell aufgezogenen Tiere. Eine schwächere Nachfrage nach seinen Tieren kann Agraringenieur Sassen-Stolle noch nicht feststellen, weiß aber, dass es diese Tendenz gibt. Sehr wohl merkt er, dass er die Mehrkosten aus dem vergangenen Jahr nicht an die Verbraucher weitergeben kann. Höhere Forderungen sind zurzeit nicht umzusetzen. Mehr Energie- und Futterkosten haben zu den größeren Ausgaben geführt. Dennoch weiß der Niedersachse die moderaten Preisschwankungen im Bio-Bereich bei den Schweinen sehr zu schätzen. Die stärker schwankenden Kurse im konventionellen Bereich hat er noch in guter Erinnerung.Gleichzeitig mit der Umstellung im Schweinebereich wurde auch der Ackerbau auf dem Betrieb nach den Anforderungen von Naturland umgestellt. Das heißt: Anders düngen, weniger Mittel für den Pflanzenschutz. Als Dünger dienen jetzt unter anderem die Gärreste aus der Biogasanlage. Zudem ist Kleegras für die Stickstoffversorgung in der Fruchtfolge enthalten. Darüber hinaus dürfen Kalk, Kalimagnesia und Schwefel ausgebracht werden. Beim Pflanzenschutz heißt es in erster Linie: Hacken und Striegeln. Daneben ist im Kartoffelbau Kupfer erlaubt sowie der Einsatz eines pflanzlichen Mittels gegen den Kartoffelkäfer.In der Saatgutvermehrung für Bio-Getreide muss die Familie lediglich auf die Beize verzichten. Alles andere in der Aufbereitung läuft wie im konventionellen Bereich. Hier arbeiten sie mit der Hauptsaat GmbH im niedersächsischen Linsburg zusammen. Schwerpunktmäßig wird auf dem Betrieb Futtergetreide angebaut. Das Getreide wird an die Mastschweine mit einem Ergänzer verfüttert, unter anderem auch das Erbsen- und Sommergerstengemenge. Den Rest kauft die GS agri. Mais wird, abhängig vom Jahr, als Silomais für die Biogasanlage oder für den Verkauf als Körnermais angebaut.Die Biogasanlage liefert über 500 kW und wird mit mehreren Komponenten gefüttert. Dazu gehören der Mist der Tiere, Kleegras, eigener und zugekaufter Silomais sowie Hühnertrockenkot von einem Bio-Hühnerhalter. Hier besteht eine sogenannte „Futter-Mist-Kooperation“: Gärreste gegen Hühnertrockenkot. und ein geschlossenes System ist geschaffen. Die Gärreste können sowohl auf konventionellen als auch ökologisch bewirtschafteten Flächen ausgebracht werden. Bis zu 30 Prozent Frischmasse aus konventionellem Anbau sind auf dem Bio-Betrieb erlaubt. In Dötlingen ist es in der Regel Silomais, der von von konventionellen Betrieben aus der Nachbarschaft kommt, zu denen zum Teil schon sehr lange Lieferbeziehungen bestehen.Der Kartoffelanbau rundet den sehr breit aufgestellten Betrieb ab. Ein Abpacker im Oldenburger Münsterland hat einen Kooperationsvertrag mit einem Discounter und bietet die Ware mit dem Logo des Verbandes an. Zu den Kartoffeln kommt ein Probeanbau mit 2 Hektar Zwiebeln. „Wir müssen so viel Wertschöpfung von unseren Flächen generieren wie möglich. Die hohen Pachtpreise erfordern ein Rechnen mit dem spitzen Stift, selbst bei einem relativ hohen Anteil von eigenem Land“, so Sassen-Stolle.Die Arbeit auf dem vielseitigen Familienbetrieb kann nur mit mehreren Arbeitskräften erledigt werden. Mit seiner Frau Meike und Sohn Lüdeke als gleichberechtigte Betriebsleiter bekommt der Niedersachse allein aus der Familie große Unterstützung. Lüdeke beendet bald sein Studium und hilft bereits jetzt, wo er kann. Die teilweise langjährigen Mitarbeiter sind vom Betrieb ebenfalls nicht wegzudenken. Bei Entscheidungen bezüglich technischer Neuanschaffungen werden sie mit eingebunden.