IMAGO / MiS

Nudeln mit Tomatensoße wird es in Lyoner Schulen weiterhin geben, auf eine Bolognese müssen die Schüler aber verzichten. (Archivbild)

Stadtverwaltung von Lyon will nach der Wiedereröffnung der Schulen in den Kantinen kein Fleisch anbieten, um so Hygieneregeln besser einhalten zu können.