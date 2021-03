IMAGO / Newscast

Kakaoernte in Ghana (Symbolbild): In vielen Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas werden bei der Ernte und in Fabriken die Menschenrechte verletzt.

Großen deutschen Unternehmen drohen bei Verstößen gegen das geplante Lieferkettengesetz Bußgelder von bis zu zwei Prozent des Konzernumsatzes.