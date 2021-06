Matthias Queck

So präsentiert Lidl den Eco-Score in seinen Berliner Filialen.

Der Discounter Lidl kennzeichnet vom heutigen Montag an 140 Eigenmarkenprodukte in allen Berliner Filialen mit dem Eco-Score. Das fünffarbige Blattsymbol soll Verbrauchern die Kaufentscheidung für nachhaltige Produkte erleichtern. Der Händler will die Akzeptanz und Wirksamkeit des Labels testen.