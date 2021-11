Kauer/DJV

Die Afrikanische Schweinepest breitet sich in zahlreichen europäischen Ländern offenbar weiter aus.

In der EU und einigen angrenzenden Ländern wurden bis Anfang November schon mehr ASP-Fälle in Schweinehaltungen festgestellt als im gesamten Jahr 2020. Besonders stark ist der Anstieg in einem Land.