ETH Zürich

Der federführende Autor, Dr. Lukas Fesenfeld von der ETH Zürich und der Universität Bern, fasst zusammen: „Die kurzfristige Freigabe von Brachflächen ist keine ausreichende Lösung.“

Wissenschaftler der Universität Göttingen schließen sich einem offenen Brief an die Bundesregierung an. Der Ukraine-Krieg erfordert Konsequenzen.