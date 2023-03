Müller-Ruchholtz / BVSH

Der schleswig-holsteinische Agrarminister Werner Schwarz (CDU) leitet aktuell die Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern.

Die Agrarminister von Bund und Ländern vertagen eine Entscheidung für den Umbau der Tierhaltung. Der Agrarausschuss des Bundestages will offenbar in der kommenden Woche einen Beschluss zum Tierhaltungskennzeichengesetz treffen. Das will man abwarten.