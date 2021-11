Imago Images / Westend61

Idyllisch: Weidehaltung ist auch im Sinne der Wissenschaft im Zukunftskonzept integriert.

In rund 30 Jahren sollen Arten- und Klimaschutz sowie höhere Standards an das Tierwohl den Agrarsektor so sehr geprägt haben, dass Landwirte zu Landschaftswirten geworden sind. Ob es dazu kommt, hängt auch von der Durchsetzungskraft der Wissenschaft ab.