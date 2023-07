IMAGO / photothek

Vorteile der Agroforstwirtschaft: Schutz vor Winderosion und Austrocknen der Böden, Humusausbau, Erhalt der Artenvielfalt.

Klimakrise, Dürresommer – Zukunftssorgen belasten die Landwirtschaft. In einer der trockensten Regionen Deutschlands will ein Öko-Bauer den Boden retten. Wissenschaftler halten ein Umdenken in der Landwirtschaft für nötig.