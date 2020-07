Hemicycle

Das Europaparlament (EP) fordert mehr Geld für Forschung, Gesundheit und Klimaschutz.

Europa ringt um die richtigen Akzente

Dass die europäischen Staats- und Regierungschefs in der vergangenen Woche zu einer Einigung gekommen sind, verbucht jeder für sich als Erfolg. Doch das Europaparlament hat auch ein gewichtiges Wort mitzureden und ist von dem Kompromissvorschlag nicht überzeugt. Zu wenig wurden aus ihrer Sicht Forschung und Entwicklung und der Klimaschutz berücksichtigt. Jetzt beginnt in Brüssel hinter den Kulissen die Kleinarbeit, wo denn noch gespart und wo noch etwas dazugegeben werden könnte. Nach dem Willen der Mehrheit der Europaparlamentarier sollen mehr Mittel für Klimaschutz, Forschung, Digitalisierung, Gesundheit und die Studentenförderung Erasmus zur Verfügung gestellt werden. Ursprünglich waren dafür 190 Mrd. € vorgesehen, geblieben sind bislang nur 80 Mrd. €. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bot den Abgeordneten einen „strukturierten Dialog über Prioritäten und Ausgaben“ an. Der Christdemokrat Manfred Weber verlangte mehr: eine Liste großer Projekte mit europäischem Mehrwert, wie etwa den Aufbau eines 5G-Netzes. Das Agrarbudget ist bislang nicht wiederaufgeschnürt worden, aber an eine ambitionierte Reform der GAP mit höheren Anreizen für Umwelt, Klima und Tierschutz geknüpft. Hier muss Bundesagrarministerin Julia Klöckner als EU-Agrarratspräsidentin ihre europäischen Amtskollegen mit ins Boot holen. Die Feinarbeit und das Ringen um konsensfähige Kompromisse an allen Fronten gehen weiter.

US-Präsident Trump im Wahlkampfmodus

imago images / ZUMA Wire

US-Präsident Donald Trump schließt chinesisches Generalkonsulat wegen Spionageverdacht.

Auf der Weltbühne lassen die USA und China wieder ihre Muskeln spielen, allen voran US-Präsident Donald Trump, der im Wahlkampfmodus um seinen Sieg im November fürchtet und zumindest nach außen Stärke demonstrieren will. Erneut entfacht er die Auseinandersetzungen mit China, diesmal mit der Schließung des chinesischen Generalkonsulats in Houston wegen angeblichen Spionageverdachts. Die chinesische Regierung reagiert besonnen und vergilt nicht Gleiches mit Gleichem, sondern will nur das amerikanische Generalkonsulat in Chengdu schließen und nicht das wichtigere in Wuhan. Die Großmächte liegen schon wegen Chinas Umgang mit dem Ausbruch des Coronavirus, der Handelspolitik und dem harten chinesischen Vorgehen in Hongkong und in Xinjiang im Streit. Das Verhältnis ist aus chinesischer Sicht so schlecht wie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1979 nicht mehr. Ob dieses Kräftemessen auch wieder den Zollstreit neu entfacht, ist noch offen.

Corona-Virus trifft Erntehelfer

Das Corona-Virus beschäftigt die Landwirtschaft und die Behörden auch in dieser Woche weiter. Diesmal in Niederbayern, wo sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mamming, der überwiegend Gurken und anderes Gemüse produziert, rund 174 Erntehelfer mit dem Virus infiziert haben. Der gesamte Betrieb steht unter Quarantäne, fast 500 Menschen dürfen das Gelände nicht verlassen. Ursache dafür soll ein nichteingehaltenes Hygienekonzept sein. Ob es einen gesamten Lock-down für die Region geben wird, soll heute noch entschieden werden.

Perspektiven für Biogas?

Foto: Philipp Pohlmann/Pixelio.de

Immer weniger neue Biogasanlagen werden gebaut.

Währenddessen machen sich andere Landwirte Gedanken über ein bislang lukratives Standbein: die Erzeugung von Biogas und die Einspeisung ins Stromnetz. Erstmals seit dem Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) erwartet der Fachverband Biogas einen signifikanten Rückgang im Anlagenbestand und auch in der Strom- und Wärmebereitstellung. Die Gründe für die Stilllegung von Biogasanlagen sind vielfältig: fehlende Perspektive, ständig steigende technische Anforderungen und Auflagen sowie mangelnde Wertschätzung. Ab 2021 sollen beispielsweise Neuanlagen, aber auch Bestandsanlagen keine EEG-Vergütung mehr erhalten, was viele dazu bewegt, nicht mehr in Biogasanlagen zu investieren, geschweige denn neue zu bauen. Die Perspektiven schwinden und damit womöglich auch der Anteil grüner Energie? Im Herbst soll es eine Novelle des EEG geben. Der Fachverband Biogas fordert eine klare Entscheidung für eine verlässliche, erneuerbare Energieversorgung und eine starke inländische Biogasindustrie. Mehr zum Stand und den Perspektiven lesen Sie in der Ausgabe der agrarzeitung (az) am kommenden Freitag.