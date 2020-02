Der Kopf der Gruppe „Land schafft Verbindung“-Deutschland“ (LsV) fordert eine „Richtungsveränderung“ sowohl für die deutsche Landwirtschaftspolitik als auch für die europäische. „Die Politik hört uns, wir bekommen Verständnis, aber es fehlen Ergebnisse“, kritisiert Dirk Andresen in einer Videobotschaft in dieser Woche. Am 5. März soll deswegen wieder bundesweit demonstriert werden, verkündet Andresen. Für die kommende Demonstration plant die Gruppe sowohl Landhandel, Verantwortliche im ländlichen Raum und Verbraucher mit ins Boot zu holen. „Ausgegoren“ sei dies allerdings noch nicht, meint er gegenüber der agrarzeitung (az). „Ich kann noch nichts über die Teilnehmerzahlen sagen“, so Andresen weiter.

Selbstversorgung als zentrales Thema

Demonstration: Bauernprotest erreicht das Regierungsviertel

Andresen: „Politik für Berufsstand fehlt“

Die Gruppe will grundsätzlich neue Akzente setzen und sich über Trecker-Konvois hinaus sowohl in Sitzstreiks üben als auch mehrtägig demonstrieren. In Berlin könnte das Bundesumweltministerium ein möglicher Ort für den geplanten Protest werden, sagt Andresen gegenüber der az. Zudem werde man sich einem zentralen Thema widmen: Werbung für die regionale Landwirtschaft will LsV unter anderem vor dem Hintergrund des Corona-Virus und „abreißenden Handelsströmen“ machen, lässt Andresen durchblicken. Vor diesem Hintergrund könne sich niemand leisten, dafür die Verantwortung zu übernehmen, dass die „Selbstversorgung in Gefahr“ gerate.Und in einem weiteren Punkt scheint sich etwas gewandelt zu haben. Während Johanna Mandelkow, Organisatorin der Berliner Bauern-Demo im November, in der Vergangenheit noch Entwarnung bezüglich einer möglichen Radikalisierung der Bewegung gegeben hatte, tut dies Andresen jetzt nicht mehr. „Ich kann nicht garantieren, dass abseits von unseren Planungen, weitere Aktionen geplant werden“, stellt Andresen gegenüber der az fest. In sozialen Netzwerken werden der Unmut und die Ungeduld deutlich, darauf habe er keinen Einfluss. Es schade zwar der Sache, wenn sich die Bewegung radikalisiere und „unkontrolliert eigene Aktionen mache“ und „ich stehe auch nicht dahinter, aber ich kann auch nichts machen“, sagt er.Während Andresen per Videobotschaft zur nächsten Demo aufruft, verweist er auf eine wirtschaftliche Perspektivlosigkeit von Landwirten, ausgelöst durch eine verschärfte Düngeverordnung, eine „lediglich ausgesetzte“ Nutztierhaltungsverordnung, eine teure inländische Produktion, die mit ausländischer Importware konkurrieren müsse und den Lebensmitteleinzelhandel, der die Preise weiterhin senke, wie es im beliebe. „Der Bauer ist und bleibt der Dumme“, resümiert Andresen.