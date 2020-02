Als deutsche Hauptgenossenschaft mit den größten Auslandsaktivitäten spürt die Baywa AG in München die Auswirkungen der Virus-Epidemie vor allem im Obstgeschäft. Die Abwicklung von Importen in Asien und insbesondere China sei verlangsamt, teilte die Baywa jetzt auf Anfrage der agrarzeitung (az) mit. Der Konzern selbst und seine neuseeländische Obsthandelsbeteiligung T&G Global beobachten die Entwicklungen genau; die Auswirkungen hielten sich aber derzeit in Grenzen.