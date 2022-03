IMAGO / blickwinkel

Von den 4 Mio.ha an ökologischer Vorrangfläche in der EU liegen rund 1 Mio. ha brachliegender Flächen in Spanien auf extrem ertragsschwachen Standorten.

Die EU-Kommission gibt die ökologischen Vorrangflächen für den Anbau von Getreide frei. Über die Wirkung der Maßnahme haben die Christdemokraten und die Grünen im Europaparlament unterschiedliche Ansichten.