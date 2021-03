Von der Sieben-Tage-Inzidenz hängt ab, ob gelockert werden kann oder verschärft werden muss. Welchen Sonderweg Tübingen plant und welche Chancen die Politik darin sieht.

„Das Geschäft auf der Außenterrasse rechnet sich für mich erst, wenn es abends wärmer wird. Ich lasse daher noch geschlossen“ Stefan Herrmann, Domizil Hotel Tübingen,

Testen, testen, testen - seit November hält damit dieim Vergleich zum restlichen Deutschland dieweit. Tübinges Oberbürgermeister(Grüne) hat sich mit der Notärztin Lisa Federle zusammentan und bereits vor Weihnachtendurchgeführt. Nun soll dieses Modell verpflichtend ausgeweitet werden, um der Stadt eine schnellereermöglichen, dieund den kulturellen Bereich. Ab Montag nehmen in der Stadt fünf und ab Dienstag sechs Teststationen ihren Betrieb auf. Dort könnten 1000 Tests pro Stunde vorgenommen werden. Ein negatives Ergebnis wird durch ein Zertifikat - das sogenannte- belegt.So kann in Tübingen noch vor dem 22. März die. Der aktuelle Inzidenzwert liegt dort bei 41,1 - niedrig im Vergleich zu Stuttgart mit 71,6 und Mannheim mit 109,1. Allerdings bezieht sich das Test-Modellund das Angebot für touristische Übernachtungen - in Baden-Württemberg bleibenweiterhinDieseshat dem Tübingerschon viele Anfragen aus ganz Deutschland beschert. Er hat sein 4-Sterne-Hotel zwar geöffnet für Geschäftsreisende oder Gäste, die beispielsweise aus medizinischen Gründen in der Stadt sind. "Ich finde es sehr gut, dass die Stadt diesen Sonderweg geht", sagte er zur ahgz.Der Privathotelierjedoch noch damit, seinezu öffnen. Das Geschäft, solange es abends so kalt sei. Alles hochzufahren nur für die Mittagszeit - dafür sei der, so Herrmann.Von der nächstenerwartet er einenfür die deutsche. Zusammen mit seiner Frau betreibt er das Hotel Domizil Tübingen in zweiter Generation und hat nach der Übernahme kräftig investiert. "Nachdem alles fertig war, kam die Krise", erzählt er. Er hofft, dass sich das 79 Zimmer-Hotel bald wieder füllen darf und seine 40 Mitarbeiter wieder ausgelastet sind.Tübingen ist die zweite Stadt, die nach Weimar aus der aktuellenausschert. Zuletzt hatte die Bundesregierung wieder zwei Inzidenzwerte zum Maßstab aller Corona-Einschränkungen erklärt. 50 als Grenze für fortschreitende Lockerungen, 100 und mehr als Rückkehr zu einem Lockdown bzw. zu einem regionalen Lockdown für betroffene Regionen.Gerade werden beispielsweise in Bayern mehreren Kreisen wieder, ebenso in NRW. Hotels dürfen derzeit nicht für den Tourismus geöffnet haben, lediglich Geschäftsreisende können dort übernachten. Nicht nachvollziehbar für Hoteliers: Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gilt die Hotellerie nicht als Pandemietreiber





Dieser Text erschien zuerst auf www.ahgz.de.