MAGO / Countrypixel

Der Rückgang der Schweinehaltung in Deutschland müsse aufgehalten werden, um eine Verlagerung in Länder zu verhindern, die nicht zu den geforderten Standards halten, so Bauernpräsident Rukwied.

Nach langem Gezerre soll eine offizielle Kennzeichnung kommen, die beim Fleischkauf die Form der Tierhaltung anzeigt. Landwirte machen Druck, sie auszudehnen.