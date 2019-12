-

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Ihre Stefanie Pionke, Redaktion agrarzeitung.

So wenig vorweihnachtlich wie derzeit ging es in Agrarwirtschaft und –politik selten zu: In einer von Bauernprotesten und offenem Streit mit Parteifreunden geprägten Stimmung stellt Bundesagrarministerin Klöckner diese Woche ihre Ackerbaustrategie vor. Außerdem hängt das Damoklesschwert Afrikanische Schweinepest so tief wie bisher noch nie über dem deutschen Markt.

Ackerbaustrategie-Gerangel Foto: imago images / Jürgen Schwarz Die Dankesbekundungen zu Klöckners Ackerbaustrategie dürften sich wohl in Grenzen halten.

Wer das Klima schützen, Biodiversität in der Agrarlandschaft erhalten und gleichzeitig auch noch die Sicherung einer vielfältigen Ernährung gewährleisten will, sollte sich eigentlich der breiten Sympathien sicher sein. Doch wenn Bundesagrarministerin Julia Klöckner am Donnerstag ihre Ackerbaustrategie vorstellt, ist das ein heikler Termin. Bekanntlicherweise toben seit Wochen Bauernproteste im ganzen Land. Und ebenfalls bekanntlicherweise fühlen sich die Bauern durch stärkere Auflagen in der Agrarumweltpolitik, um die es ja letztlich auch bei der Ackerbaustrategie gehen wird, gegängelt. Außerdem beharken sich Klöckner und ihre Kabinettskollegin Svenja Schulze im Themenfeld Agrarumweltpolitik. Wir erinnern uns: Obwohl das Bundesumweltministerium (BMU) an der Gestaltung von Ackerbaustrategie oder auch Aktionsprogramm Insektenschutz beteiligt ist, war Schulze zum Agrargipfel mit Klöckner, Kanzlerin Merkel und rund 40 Vertretern von Landwirtsverbänden Anfang Dezember im Bundeskanzleramt nicht eingeladen. Aus kommunikativer Sicht ein kluger Schachzug Klöckners, um zu vermeiden, dass Schulze den Termin nutzt, um NGO und umweltschutzfreundliche Botschaften zu platzieren und somit ihre politische Agenda zu stützen.



Am vergangenen Donnerstag landet das BMU seinen eigenen PR-Coup, indem es das Papier „Nachhaltigkeit im Ackerbau – Eckpunkte einer Ackerbaustrategie“ veröffentlichte. Der Zeitpunkt – genau eine Woche vor der Präsentation der Ackerbaustrategie im Bundesagrarministerium (BMEL) – ist sicher nicht zufällig gewählt. Doch was will das BMU in seiner Ackerbaustrategie: Unter anderem eine Bodenbearbeitung, die sich nicht an der Verwendung von Totalherbiziden ausrichtet. Außerdem sollen Agrarsubventionen „klar an ökologische Kriterien“ gebunden werden. Und: ausgeglichene Nährstoffbilanzen, eine Wiederherstellung der Flächenbindung in der Tierhaltung sowie ein Verbot von biodiversitätsschädigenden Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten und Randstreifen. Wo also Klöckner, das BMEL und die Agrarpolitiker in der CDU generell darauf setzen, die protestierenden Landwirte zu umarmen, geht das BMU auf Konfrontationskurs und versucht gar nicht erst, den Erzeugern ein „Weiter so“ in der Agrarumweltpolitik vorzugaukeln.

Was „Team Schulze“ und seiner Agenda in die Hände spielen dürfte: Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet in seiner aktuellen Ausgabe, dass glyphosathaltige Herbizide ein Jahr länger als ursprünglich vorgesehen, also bis zum 15. Dezember 2020, ohne Auflagen angewendet werden dürfen. Das zuständige Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) begründet dies damit, nicht dazu im Stande gewesen zu sein, die Zulassungsanträge der Hersteller fristgemäß zu prüfen – als einziger Ausweg blieb die ungeprüfte Verlängerung. Der Grünen-Agrarpolitiker Harald Ebner kontert im Spiegel-Artikel prompt: Dass die Bundesregierung jetzt die Zulassungsverlängerungen durchwinke, zeige, dass der Glyphosatausstieg nie ein ernsthaftes Ziel, sondern immer nur eine Bürde für die Regierung gewesen sei.



Und nicht zu vergessen: Der offene Streit zwischen dem rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) und Klöckner. Wissing hat am vergangenen Mittwoch, als rund 500 Landwirte in Mainz gegen das Agrarpaket der Bundesregierung demonstrierten, einen Agrargipfel plus Überprüfung der Nitrat-Messstellen angekündigt. Außerdem geißelte Wissing das Agrarpaket der Großen Koalition als „nicht praxisgerechten Ökopopulismus“. Klöckner kritisierte er im Mainzer Landtag scharf für die pauschale Reduzierung der Düngung um 20 Prozent in den roten, also von Nitratüberschüssen besonders betroffenen Gebieten. Am Wochenende parierte Klöckner diese Kritik mit einem Brief an Wissing, in dem sie ihm vorhält, bei keinem der vom BMEL anberaumten Bund-Länder-Treffen zum Thema Düngeverordnung persönlich anwesend gewesen zu sein. Wissings Vertreter habe dabei für die pauschale Reduzierung der Düngung in den roten Gebieten um 20 Prozent gestimmt, den er nun so kritisiere.



Vor dieser schwierigen Kulisse muss Klöckner nun versuchen, mit ihrer Ackerbaustrategie zu punkten. Wenn die Agrarressortchefin nun also am Donnerstag ihren Maßnahmenkatalog präsentiert, dürfte das folgende Dynamik in Gang setzen: Bauernverbände werden vor Einschnitten ohne Ausgleich warnen, möglicherweise gibt es auch wieder Traktorenproteste. Umweltverbände, SPD- und Grünenpolitiker sowie Biolandwirte werden den Termin nutzen, um eine Abschaffung der Direktzahlungen in der EU-Agrarpolitik (GAP) zugunsten der Umweltmaßnahmen in der 2. Säule der GAP zu fordern sowie eine tatsächlich nachhaltige Agrarwende. Das BMEL wiederum wird betonen, dass es mit seinem Papier gelingt, die wichtige Ressource Boden zu schonen, einen Beitrag zur Klimarettung zu leisten und gleichzeitig konventionellen Landwirten nicht zu viel zuzumuten. Also eine weitere Etappe im Wettkampf um die künftige Ausrichtung der Landwirtschaft. (Foto: imago images / Jürgen Schwarz)

ASP im Anmarsch Bild: Pixabay / Webandi

Die weihnachtliche Vorfreude in vielen Bereichen der Agrarwirtschaft trübt aller Beschwichtigungsbestrebungen zum Trotz das weitere Vorrücken der Afrikanischen Schweinepest (ASP) nach Deutschland ein. Auf Regierungs- und Verwaltungsebene laufen die Anstrengungen, die Seuche beziehungsweise infizierte Wildschweine vor einer Grenzüberschreitung nach Deutschland zu hindern, auf Hochtouren. Im Vordergrund stehen neben Schutzmaßnahmen wie Zaunbauten oder einer intensiveren Bejagung auch die Frage, wie der Export von Schweinefleischerzeugnissen in Drittstaaten im Falle eines Vorrückens der ASP nach Deutschland aufrechterhalten werden kann. Denn Komplettsperrungen von wichtigen Absatzmärkten statt nur eine Sperrung der von ASP-Funden betroffenen Gebiete hätte für die Agrarwirtschaft hierzulande verheerende Folgen: Ein ASP-Ausbruch betrifft nämlich nicht nur Schweinehalter, Fleischverarbeiter und –exporteure, sondern auch Futtermittelhersteller, Futtermittelgroßhändler und letztlich auch Ackerbauen, die Futtergetreide produzieren. (Foto: Pixabay)

Viel Fisch, wenig Landwirtschaft Foto: imago Images / BildFunkMV Nicht nur Landwirte, auch Fischer in Europa sind frustriert.

Fischfangquoten im Atlantik und in der Ostsee werden das beherrschende Thema sein, wenn der letzte EU-Agrarrat unter finnischer Präsidentschaft und vor Jahresende am Montag und Dienstag in Brüssel tagt. Aber auch die Reform der EU-Agrarpolitik (GAP) darf auf der Agenda nicht fehlen. Die meisten offenen Punkte bleiben dabei in der Agrarumweltpolitik und dabei besonders in der sogenannten grünen Architektur. Vor allem bleibt umstritten, ob die EU-Mitgliedstaaten die Öko-Regelungen in der 1. Säule der GAP den Landwirten freiwillig anbieten dürfen oder ob sie dazu verpflichtet werden sollen. Übrigens auch eines der zugrunde liegenden Kernkonfliktpunkte im Richtungsstreit um die künftige Ausrichtung der Agrarpolitik, Freiwilligkeit versus verpflichtende Vorgaben. Unter „Sonstiges“ stehen die Themen Pflanzenschutzmittel mit begrenzen Einsatzgebieten und die Bioökonomie auf der Tagesordnung. In Sachen Bioökonomie gehen übrigens die Meinungen auseinander: Ist es neben der Nachhaltigkeit, die ja alles oder nichts bedeuten kann, oder tatsächlich eine echte Perspektive für die Landwirtschaft, sich als Lösungsanbieter für ökologische Probleme zu präsentieren? Der EU-Agrarrat wird darauf wohl keine abschließende Antwort geben, aber womöglich Hinweise darauf geben, wohin die Reise geht in Europa in Sachen Kreislaufwirtschaft, nachwachsende Rohstoffe et cetera. (Foto: imago Images / BildFunkMV)

***Liebe Leser*innen, der nächste Newsletter "az-Wochenstart: Was Wichtig Wird" erscheint am Montag, den 6. Januar 2020. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr!***