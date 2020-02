-

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre! Ihre Stefanie Pionke, Redaktion agrarzeitung.

Nicht Gipfel, sondern Zwischenplateau Foto: Imago Images / Steinach

Am vergangenen Freitag kam die Nachricht: Der EU-Sondergipfel zum mehrjährigen Finanzrahmen ist gescheitert; die Staats- und Regierungschefs haben sich vertagt, um weiter zu verhandeln. Unter dem Strich steht die Frage, ob die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen genug Geld bekommt für ihre Nachhaltigkeits- und Klimaschutzpolitik unter dem Schlagwort „Green Deal“, auch wenn nach dem Austritt der Briten aus der EU ein Geldgeber fehlt. Es ist auch eine Debatte zwischen Besitzstandswahrern in der Agrarpolitik, die Kürzungen bei den Direktzahlungen meiden wie der Teufel das Weihwasser. Und zwischen denjenigen, die lieber Subventionen an Landwirte streichen wollen, um mehr Geld für Digitalisierung und Klimaschutz ausgeben zu können – und, natürlich, selbst keinen größeren Scheck an Brüssel ausstellen zu müssen. Es bleibt also festzuhalten: Der Streit ums langfristige EU-Budget bleibt erstmal bestehen; solange ist auch kein ernsthaftes Vorankommen in der Debatte um die Reform der EU-Agrarpolitik zu erwarten. Eine klassische Patt-Situation also. (Foto: Imago Images / Steinach)

Dünge-VO: EU-Kommission stimmt zu, Länder müssen mitziehen imago images / Mario Hösel

Am vergangenen Freitag gab das Bundesagrarministerium bekannt, dass die EU-Kommission dem neuesten Entwurf aus Berlin zur Düngeverordnung zustimmt. Nun muss der Bundesrat in seiner Sitzung am 3.April grünes Licht geben, damit Strafgelder aus Brüssel von rund 850.000 € am Tag endgültig vermieden werden können. Bayern und Rheinland-Pfalz, die zuletzt mit einer Blockade gedroht hatten, müssten also einschwenken. Parallel soll es eine Verwaltungsvorschrift mit bundeeinheitlichen Kriterien für Messstellen geben. Die Länder sollen ein Jahr Zeit bekommen, ihre Ausweisung von nitratbelasteten Gebieten zu überprüfen. Zudem soll innerhalb der roten Gebiete eine Binnendifferenzierung vorgenommen werden, also eine striktere Zuweisung nach Verursacherprinzip, vorgenommen werden.

Die Düngeverordnung ist ein Grund, warum Landwirte monatelang mit Traktorenkonvois und Mahnfeuern gegen die gegenwärtige Agrarpolitik demonstrieren. Und Land schafft Verbindung will sich keinesfalls geschlagen geben: Dem Vernehmen nach ist für Ende März ein Protest in Brüssel im Schulterschluss mit europäischen Mitgliedstaaten geplant – gegen den Green Deal. (Foto: Imago Images / Mario Hösel) MEHR DAZU Düngeverordnung EU-Kommission reicht keine Klage ein Die EU-Kommission ist mit der geplanten Novelle der Düngeverordnung in Deutschland einverstanden. Der Entwurf der neuen Düngeverordnung ist direkt an den Bundesrat weitergeleitet worden. Bayern und Rheinland-Pfalz behalten sich eine Zustimmung vor.

Bayer-Bilanz überschattet von Glyphosat und Dicamba Bild: Bayer Der Prozess hat die Schadensersatzzahlung minimiert, doch vom Vorwurf freigesprochen ist der Konzern nicht.

Bayer ist es auch im zweiten Jahr nach der gigantischen Übernahme nicht gelungen, den Imageschaden, den der Dax-Konzern mit der Übernahme des US-Agrarchemie- und Saatgutanbieters Monsanto übernommen hat, abzuschütteln. Tausende von Klagen in den USA sind wegen mutmaßlich gesundheitsschädlicher Auswirkungen des Totalherbizids Glyphosat anhängig. Hinzu kommen nun Sammelklagen wegen des herbiziden Wirkstoffs Dicamba und seines Abdrift-Problems. Als ob das alles nicht schon genug wäre, haben die Greenpeace-Recherche-Organisation Unearthed und Public Eye vorige Woche eine Studie veröffentlicht, nach der die großen Agrarchemieanbieter Bayer, Chem China als Mutterkonzern von Syngenta sowie Corteva und BASF mit Pflanzenschutzmitteln, die in der EU nicht mehr zugelassen sind, in Schwellenländern wie Brasilien und Indien den großen Reibach machen. In dieser Gemengelage veröffentlicht Bayer am Donnerstag seine Jahresbilanz 2019. Wieder einmal dürften die nackten Zahlen dabei in den Hintergrund treten.

Von möglichen Dicamba-Klagen ist übrigens nicht nur Bayer betroffen, sondern auch BASF. Und BASF stellt am Freitag seine Zahlen für 2019 vor. Die Ludwigshafener haben allerdings bei Weitem nicht so ein eklatantes Kommunikationsproblem wie Bayer. (Foto: Bayer AG)